Генсек ООН звинуватив владу Сирії в злочинах

02:50, 03 березня 2012
Світ
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Зупинка колони Червоного Хреста посилює підозри, що уряд намагається замести сліди масових вбивств

ГенсекООНПанГіМуну своємузверненні доГенеральноїАсамблеїорганізаціїзвинувативсирійськувладу у злочинахпроти цивільногонаселеннякраїни,повідомляєБі-бі-сі.

Ця заявапрозвучала післятого, якЧервоному Хрестуне дозволилидоставитигуманітарнудопомогувнайбільшпостраждалийвідобстрілурайонБаба-АмрсирійськогомістаХомс, незважаючинате,щораніше урядСиріїдавнацедозвіл.

ЗупинкаколониМКЧХпосилюєпідозрисирійськоїопозиції,що уряднамагаєтьсязаместислідимасовихубивств.

ПанГіМунвисловивстурбованістьповідомленнямипро можливістратиітортуридомирногонаселенняХомса.

ПрезидентМіжнародногоКомітетуЧервоногоХреста (МКЧХ)ЯкобКелленбергерзаявив,що затримкагуманітарноїдопомогиє неприйнятною.

 

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