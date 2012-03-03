Генсек ООН звинуватив владу Сирії в злочинах

Зупинка колони Червоного Хреста посилює підозри, що уряд намагається замести сліди масових вбивств

ГенсекООНПанГіМуну своємузверненні доГенеральноїАсамблеїорганізаціїзвинувативсирійськувладу у злочинахпроти цивільногонаселеннякраїни,повідомляєБі-бі-сі.



Ця заявапрозвучала післятого, якЧервоному Хрестуне дозволилидоставитигуманітарнудопомогувнайбільшпостраждалийвідобстрілурайонБаба-АмрсирійськогомістаХомс, незважаючинате,щораніше урядСиріїдавнацедозвіл.



ЗупинкаколониМКЧХпосилюєпідозрисирійськоїопозиції,що уряднамагаєтьсязаместислідимасовихубивств.



ПанГіМунвисловивстурбованістьповідомленнямипро можливістратиітортуридомирногонаселенняХомса.



ПрезидентМіжнародногоКомітетуЧервоногоХреста (МКЧХ)ЯкобКелленбергерзаявив,що затримкагуманітарноїдопомогиє неприйнятною.

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