Генсек ООН звинуватив владу Сирії в злочинах
02:50, 03 березня 2012Світ
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Зупинка колони Червоного Хреста посилює підозри, що уряд намагається замести сліди масових вбивств
ГенсекООНПанГіМуну своємузверненні доГенеральноїАсамблеїорганізаціїзвинувативсирійськувладу у злочинахпроти цивільногонаселеннякраїни,повідомляєБі-бі-сі.
Ця заявапрозвучала післятого, якЧервоному Хрестуне дозволилидоставитигуманітарнудопомогувнайбільшпостраждалийвідобстрілурайонБаба-АмрсирійськогомістаХомс, незважаючинате,щораніше урядСиріїдавнацедозвіл.
ЗупинкаколониМКЧХпосилюєпідозрисирійськоїопозиції,що уряднамагаєтьсязаместислідимасовихубивств.
ПанГіМунвисловивстурбованістьповідомленнямипро можливістратиітортуридомирногонаселенняХомса.
ПрезидентМіжнародногоКомітетуЧервоногоХреста (МКЧХ)ЯкобКелленбергерзаявив,що затримкагуманітарноїдопомогиє неприйнятною.
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