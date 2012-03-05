У Москві поліція жорстко придушує несанкціоновану акцію опозиції

У Москві поліція жорстко придушує несанкціоновану акцію протесту біля ЦВК.

Про це повідомляє «Эхо Москвы».

Як тільки з’являються протестувальники та розгортають прапори і транспаранти, їх миттєво затримують. Серед інших протестантів був затриманий відомий письменник і опозиційний діяч Едуард ЛІМОНОВ.

До початку акцій протесту поліція в основному була зосереджена на блокуванні журналістів: їх оточували і жорстко притискали до котроїсь зі стін будинків на Великому Черкаському провулку. Наявність журналістських посвідчень ніяк не впливала на дії правоохоронців.

За повідомленням журналістів, наразі затримано близько 50 людей.