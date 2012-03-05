У Москві поліція жорстко придушує несанкціоновану акцію опозиції
17:57, 05 березня 2012Світ
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Наразі затримано близько 50 людей
|Едуард Лімонов
У Москві поліція жорстко придушує несанкціоновану акцію протесту біля ЦВК.
Про це повідомляє «Эхо Москвы».
Як тільки з’являються протестувальники та розгортають прапори і транспаранти, їх миттєво затримують. Серед інших протестантів був затриманий відомий письменник і опозиційний діяч Едуард ЛІМОНОВ.
До початку акцій протесту поліція в основному була зосереджена на блокуванні журналістів: їх оточували і жорстко притискали до котроїсь зі стін будинків на Великому Черкаському провулку. Наявність журналістських посвідчень ніяк не впливала на дії правоохоронців.
За повідомленням журналістів, наразі затримано близько 50 людей.
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