Вірменія вже відповідає "ключовим рекомендаціям" ЄС

Європейська комісія готова розпочати переговори з Вірменією про зону вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 6 березня після зустрічі з Президентом Вірменії Сержем САРСЯНОМ Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

“Ми зараз готові розпочати переговори про глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі, яка є невід’ємною частиною угоди про асоціацію, переговори про яку ми вже ведемо”, - сказав Президент Єврокомісії.

“Це в значній мірі результат зусиль Вірменії для відповідності нашим “ключовим рекомендаціям”, - додав він.

За словами Президента Єврокомісії, початок переговорів про зону вільної торгівлі стане поворотним пунктом у торговельних та економічних відносинах і надасть нові можливості громадянам та бізнесу як Вірменії, так і Євросоюзу.

Ж.БАРРОЗУ також зауважив, що Вірменія має продовжувати реформи у сфері торгівлі і працювати над досягненням прозорого, стабільного та передбачуваного бізнес-середовища.

Президент Єврокомісії наголосив на важливості дотримання демократичних принципів та цінностей Вірменією і висловив віру в продовження необхідних реформ Президентом Вірменії.