Грузія пропонує організувати транзит зерна з Казахстану

Міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе в рамках візиту до Єгипту зустрівся з представниками законодавчої та виконавчої влади цієї країни і обговорив питання двосторонніх відносин, а також обстановку в регіоні, повідомили "Новини-Грузія" в департаменті преси та інформації міністерства.



"На зустрічі з міністром зовнішньої торгівлі та економіки в першу чергу йшлося про кілька перспективних напрямків співпраці Грузії та Єгипту в економічній сфері. Насамперед це використання транзитних можливостей Грузії", - заявив Вашадзе, коментар якого транслював Перший канал Громадського мовлення Грузії.



Раніше гендиректор ТОВ "Грузинська залізниця" Іраклій Езугбая заявив, що грузинська сторона готова здійснити транзит казахстанського зерна в Єгипет, який нині йде іншим маршрутом.



Єгипетське агентство МЕНА повідомило, що можливості розвитку економічної співпраці обговорювалися на переговорах Вашадзе з міністром закордонних справ Єгипту Мухаммедом Амром і міністром зовнішньої торгівлі Махмудом Ісою, додає РІА "Новости". Основним пунктом переговорів Вашадзе в єгипетській столиці було питання про використання грузинського порту Поті як основного транспортного вузла при доставці імпортованого до Єгипту зерна з Казахстану, повідомляє МЕНА.



Казахстан - один з основних гравців на світовому ринку зерна, він входить до групи головних постачальників цього товару в Єгипет. Наразі більшість експортних операцій морським транспортом Казахстан здійснював через портові міста Росії і України.