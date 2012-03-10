Палестинці за добу випустили по Ізраїлю майже сотню ракет

Бойовики з сектора Газа за останню добу випустили по території Ізраїлю 94 ракети. Про це повідомляється в офіційному блозі Армії оборони Ізраїлю.

Як передає Lenta.ruз посиланням на видання The Israel Project, за даними військових, масованому ракетному і мінометному обстрілу було піддано густонаселені райони на півдні Ізраїлю, зокрема міста Ашдод, Беер-Шева і Ашкелон. Понад 500 тисяч ізраїльтян сховалися в бомбосховищах. Менш з тим, вісім мирних жителів були поранені.

Постраждалих могло бути значно більше, проте ізраїльська система ПРО "Залізний купол" перехопила 27 з 94 ракет. Літаки ВПС Ізраїлю у відповідь на обстріл завдали кілька ударів по центрах терористичної активності в Газі. В результаті щонайменше 14 бойовиків, зокрема 10 учасників руху "Ісламський джихад", були убиті.

Черговий спалах насильства на Близькому Сході почався 9 березня, після того, як в результаті удару ВПС Ізраїлю загинули двоє високопосадових палестинців - генеральний секретар "Комітетів народного опору" Зухир аль-Каісі і його найближчий соратник Ахмад аль-Ханіні.