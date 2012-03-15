Лукашенко відмовився помилувати засуджених до смертної кари

відмова мотивована "виключною небезпекою і тяжкими наслідками для суспільства вчиненого ними злочину».

ПрезидентБілорусіїОлександрЛукашенковідмовивсяпомилуватиДмитраКоноваловатаВладиславаКовальова, засуджених досмертноїкаризатеракти: умінськомуметро 11квітня 2011 року,вякомузагинули15 людейі постраждали більшедвохсот;вДеньнезалежності 3липня 2008 р. (госпіталізовано47осіб);у Вітебськув 2005р. (постраждалиблизько50осіб).



Якпередаєбілоруськетелебачення,відмова мотивована"виключноюнебезпекоюі тяжкиминаслідкамидлясуспільствавчиненогоними злочину».



Повідомляється,щоВладиславКовальов, засудженийзапособництвотероризму,провини невизнав іподававнаім'япрезидентапрохання пропомилування, ДмитроКоновалов, засудженийзатероризм, винувизнав іпроханняне подавав.



Рядправозахисників ігромадськихактивістіввказувалинанедолікислідства ізакликалипровестидодатковерозслідування.

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