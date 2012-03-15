Лукашенко відмовився помилувати засуджених до смертної кари
відмова мотивована "виключною небезпекою і тяжкими наслідками для суспільства вчиненого ними злочину».
ПрезидентБілорусіїОлександрЛукашенковідмовивсяпомилуватиДмитраКоноваловатаВладиславаКовальова, засуджених досмертноїкаризатеракти: умінськомуметро 11квітня 2011 року,вякомузагинули15 людейі постраждали більшедвохсот;вДеньнезалежності 3липня 2008 р. (госпіталізовано47осіб);у Вітебськув 2005р. (постраждалиблизько50осіб).
Якпередаєбілоруськетелебачення,відмова мотивована"виключноюнебезпекоюі тяжкиминаслідкамидлясуспільствавчиненогоними злочину».
Повідомляється,щоВладиславКовальов, засудженийзапособництвотероризму,провини невизнав іподававнаім'япрезидентапрохання пропомилування, ДмитроКоновалов, засудженийзатероризм, винувизнав іпроханняне подавав.
Рядправозахисників ігромадськихактивістіввказувалинанедолікислідства ізакликалипровестидодатковерозслідування.