Учасники акції протесту в Москві розписали гаслами вхід до телецентру

Учасники несанкціонованої акції "Проти нахабної брехні каналу НТВ", яка відбулася в неділю біля телецентру "Останкіно" в Москві, розписали вхід до телецентру різними гаслами проти НТВ і чинної влади, передає кореспондент РІА "Новости".



Опозиція влаштувала акцію на знак протесту проти показу на телеканалі НТВ фільму "Анатомія протесту", який спричинив широке обурення інтернет-аудиторії.



Автори фільму, зокрема, стверджували, що серед учасників мітингів протесту є люди, які ходять туди за гроші. У фільмі, зокрема, йшлося про акцію опозиції "Біле кільце", яка відбулася 26 лютого.



Фільм був розкритикований колишніми і діючими співробітниками НТВ. Також після виходу "Анатомії протесту" відносини з НТВ розірвав медіахолдинг "Експерт", керівництво якого було обурене використанням поза контекстом інтерв'ю головного редактора журналу "Експерт" Валерія Фадєєва. Сам фільм в "Експерті" назвали "грубим пропагандистським виробом".



Кореспондент Ленти.ру приблизно оцінив чисельність мітингу в 300-400 осіб. "Нова газета" писала про 700 осіб. Серед них - організатори мітингів "За чесні вибори" Сергій Удальцов і Борис Нємцов, які в ході мітингу спробували з'ясувати у поліцейських, за що ті затримують інших учасників акції.