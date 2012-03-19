Мати страченого в Мінську боротиметься за відновлення справедливості

Мати розстріляного за співучасть у теракті в мінському метро Владислава Ковальова Любов КОВАЛЬОВА має намір і далі боротися за відновлення справедливості.

Про це вона сказала кореспонденту УНІАН.

«Піду до кінця – мені шляху назад немає», - заявила мати В.КОВАЛЬОВА.

Л.КОВАЛЬОВА переконана в невинності сина. «У мене ціла тека доказів, тому я й їздила до Європи. Зараз вони всіляко придумують: мовляв, в тому, що Владу винесли такий вирок, мама винна. Тому що адвоката найняла, почала боротися, тому що на суді син розповів правду, і у них пішло все не за сценарієм. Вони думали, що залякають хлопців, і ті мовчатимуть. Так, Діма мовчав, а син мій не став мовчати. А Влада пристебнули, щоб вирок був серйозніший. Не було жодних доказів провини і Діми Коновалова – нічого немає, крім петард і дитячих вибухопакетів, які він нібито підривав. Це ж треба – покласти такий гріх на хлопчаків», - сказала Л.КОВАЛЬОВА.

За її словами, вона до останнього сподівалася, що сину збережуть життя. «Надія була. 12 березня почалася сесія Комітету ООН з прав людини, яка триватиме до кінця місяця. 23 березня Європарламент виносить якесь рішення щодо Білорусі, причому, напевно, рішення жорстке. Я все ж таки сподівалася, що буде якийсь торг», - сказала Л.КОВАЛЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, приведено у виконання смертні вироки стосовно Д.Коновалова і В.Ковальова, засуджених за тероризм, зокрема за вибух у мінському метро в квітні минулого року.