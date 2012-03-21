Російські залізничники звинуватили в аварії маріупольський завод

Заводський брак став причиною сходу з рейок в середу в Примор'ї сімох вагонів з нафтою, повідомили РІА "Новости" в прес-службі Далекосхідної залізниці (ДВЖД).



Сход з рейок сімох цистерн з нафтою вантажного поїзда на станції Ружин в Примор'ї стався в середу в 6.27 місцевого часу. Жертв і постраждалих немає, загрози екології немає. В результаті події пошкоджено чотири ригельні опори контактної мережі, утруднено маневрову роботу станції, рух припинено. Приміський пасажирський поїзд підвищеної комфортності № 7010 Ружин - Сибірцево - Владивосток відправився з півгодинною затримкою.



"Причина сходу вагонів - злам бічної рами візка вантажного вагона, виготовленого на українському заводі ВАТ "АзовЕлектроСталь" у 2010 році", - йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що в 2011 році сталися 24 злами бічних рам, у тому числі 14 випадків - з вини українського ПрАТ "АзовЕлектроСталь" (11 випадків) та українського ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" (три випадки). Кількість зламів бічних рам візків вантажних вагонів цього року склала 12, у чотирьох з них - візки "АзовЕлектроСталі", уточнює інформагентство.