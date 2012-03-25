Віднесений цунамі японський траулер через рік знайшли біля берегів Канади

Японський траулер, віднесений більше року тому могутнім цунамі, було помічено біля берегів провінції Британська Колумбія в Канаді, повідомляє Лєнта.Ru.

За словами представника об`єднаного центру координації рятувальних операцій в місті Вікторія, судно заіржавіло, проте виглядає не так вже погано.

Траулер в даний час перебуває в більш як 200 кілометрах від Островів Королеви Шарлоти. Вперше судно було помічене військовим повітряним патрулем. Пізніше було встановлено, що траулер перебуває у вільному плаванні з 11 березня 2011 року.

Співробітники японської берегової охорони вже встановили власника судна. Риболовецький траулер раніше був приписаний до порту в префектурі Аоморі на півночі острова Хонсю.

Про подальші плани канадців щодо судна не повідомляється. Наголошується лише, що фахівці встановили за траулером спостереження на предмет можливих витоків палива з нього. Поки що ніякої загрози навколишньому середовищу судно не представляє.

Траулер було віднесено від побережжя Японії могутнім цунамі, висота хвиль якого досягала 10 метрів. Цунамі було спровоковано землетрусом магнітудою 9. Жертвами природної катастрофи стали не менш як 19 тисяч чоловік. Тисячі з них досі вважаються зниклими безвісти.