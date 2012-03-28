У Чехії зняли відео на захист заробітчанок з України

Ініціатори зйомок кліпу стверджують, что чехи висміюють і визискують своїх українських наймичок.

Громадське об’єднання "За інтеграцію та міграцію" поширило в чеських інтернет-виданнях просвітницький відеоролик. Про це повідомляє "Німецька хвиля".Сюжет такий: юнак лає прибиральницю, яка нібито не так поклала папери на його столі, і тепер він не встигає виконати завдання. Українка бере олівця і те завдання виконує. Виявляється, вона - вчителька математики зі Львова. "Чехи, чи знаєте ви, хто дає лад у вашій хаті?" - цим запитанням завершується сюжет.

За даними об’єднання "За інтеграцію та міграцію", чехи зневажливо ставляться до українських куховарок, прибиральниць, няньок, які наймитують в їхніх сім’ях. "Українок часто примушують працювати понад домовлений час, за меншу, ніж домовлено, платню, а то і взагалі без угоди. Не є винятком і такі явища, як здирництво і сексуальні домагання", - каже керівниця об’єднання Маґда Фалтова.

На думку активісток об’єднання, українки не здатні на протест через те, що бояться втратити роботу, тобто не знають своїх законних прав. Мета кампанії - вивести українських дівчат та жінок з інформаційної блокади. Активістками підготовано тисячі листівок, з яких можна довідатися, як саме протистяти здирництву, насильству і навіть неповазі з боку чеського наймача. Листівки з поясненням, як себе захистити, українська заробітчанка може знайти в будь-якій установі, до якої звертаються чужинці. А відеоролик, героїнею якого є львівська вчителька (вона ж - празька прибиральниця), - пояснює читачам газети Hospodářské Noviny речниця об’єднання Катержина Дедерова, - демонструватиметься у всіх чеських бюро з працевлаштування.

Відеоролик можнадивитися тут