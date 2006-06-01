Тбілісі паралізовано: подача електроенергії припинилася повністю

11:46, 01 червня 2006
Світ
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В енергосистемі країни відбулася аварія

Приблизно годину тому повністю припинилася подача електроенергії в Тбілісі і у всьому регіоні Східної Грузії. У грузинській столиці не працює метрополітен, інші життєво важливі об`єкти. Як повідомили РБК у Міністерстві палива і енергетики Грузії, в енергосистемі країни відбулася аварія. Її місце і причини уточнюються. За попередньою інформацією, аварія відбулася на високовольтній лінії електропередачі, що сполучає Західну і Східну Грузію.

 

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