Тбілісі паралізовано: подача електроенергії припинилася повністю

Приблизно годину тому повністю припинилася подача електроенергії в Тбілісі і у всьому регіоні Східної Грузії. У грузинській столиці не працює метрополітен, інші життєво важливі об`єкти. Як повідомили РБК у Міністерстві палива і енергетики Грузії, в енергосистемі країни відбулася аварія. Її місце і причини уточнюються. За попередньою інформацією, аварія відбулася на високовольтній лінії електропередачі, що сполучає Західну і Східну Грузію.