Новітній російський літак зник під час показового польоту

Новітній російський літак Superjet-100, який здійснював показовий політ у Джакарті, зник з екранів радарів, триває його пошук.

Про це повідомляють авіаційна влада Індонезії, передає РІА Новости.

Повідомляється, що на борту зниклого Superjet-100 перебуває 44 людини, включаючи екіпаж: вісім росіян і 36 громадян інших країн, на дзвінки по мобільному ніхто не відповідає.

За інформацією авіаційної служби контролю повітряного простору Індонезії, літак попросив зниження з висоти 10 тис. футів до 6 тис., одержав дозвіл і почав повертати направо і знижуватися. У тому місці розташована гора заввишки 6 тисяч 200 футів. Після цього літак зник з екранів радарів, і зв'язок з ним було втрачено.

Літак не повернувся на аеродром після демонстраційного польоту в призначений час, до цього моменту пальне на ньому мало б бути вироблене.

Російський авіалайнер SSJ-100 прибув до Джакарти 9 травня в рамках демонстраційного туру по шести країнах Азії. Раніше літак побував в М’янмі, Пакистані і Казахстані, де його показали членам урядів цих держав і військовому керівництву. Після Індонезії заплановані відвідування ще двох азійських країн: Лаосу і В'єтнаму.

У столиці Індонезії Superjet-100 раніше зробив два півгодинні показові польоти. Перший раз російський лайнер піднявся в небо Джакарти із стюардесами авіакомпанії Sky Aviation, а також представниками ВАТ "ВЕБ-Лізинг" і російського агентства з питань страхування експортних кредитів та інвестицій (ЕКСАР). Під час другого польоту на борту Superjet-100 побували нові потенційні замовники - представники індонезійських авіакомпаній Batavia, Pelita, Air Aviastar, Sriwijaya Air.