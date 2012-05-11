Обама з розумінням сприйняв відмову Путіна їхати до США

Президент США Барак Обама з розумінням сприйняв рішення президента Росії Володимира Путіна не брати участь в саміті G8 в Кемп-Девіді 18-19 травня.

Про це повідомив офіційнийпредставникБілого домуДжейКарні.



Напередоднівтелефонній розмовіПутінповідомивОбамі,що не зможевзяти участьвсаміті "вісімки"через зайнятістьприформуванніновогоуряду.



Якочікується, першадвостороннязустрічПутінаі Обамивідбудетьсянаполяхсаміту G2018-19червня вмексиканськомумістіЛосКабос.



"Путінтільки щовступивна посаду,і віндійснозайнятийформуваннямуряду, іпрезидент (Обама) чудовоцерозуміє.Це небулосюрпризомі не єзнакомзневаги.Це цілкомзрозуміліобставини", -цитуєРІА "Новости". Росіюнасамітіпредставлятиме...прем'єр-міністрДмитроМедведєв,який, мабуть, ненастількизайнятийформуваннямуряду.



Говорячипро те, чи можеОбамавідмовитисявід поїздкинасамітАТЕСдо Владивостока,який відбудеться 1-8вересня,Карнікатегоричнозаявив:"Ні".

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