Міністри ЄС у понеділок вирішать, чи бойкотувати Евро-2012 в Україні

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

За його словами, така дискусія відбудеться під час засідання Ради закордонних справ ЄС 14 травня в Брюсселі.

“Йдеться про спільну позицію щодо футбольного чемпіонату, який відбудеться влітку цього року. Не буде висновків, це буде неформальна дискусія, однак ми сподіваємося наприкінці мати позицію, куди країни-члени рухатимуться”, - сказав співрозмовник агентства.

Головним питанням дискусії стане координація дій країн-членів ЄС щодо відвідування матчів чемпіонату Європи з футболу в Україні.

“Поки немає координації між ними (міністрами країн-членів – УНІАН) щодо відвідування на сьогодні. Це для того, щоб мати більшу координацію перед тим, як мати остаточне рішення. І в ході дискусії цікаво побачити, чи вони готові йти далі”, - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні високопосадовці Єврокомісії, Бельгії, Нідерландів та Австрії заявили, що не відвідуватимуть матчі Євро-2012 в Україні на знак протесту проти згортання демократії в країні та поширення практики застосування вибіркового правосуддя.