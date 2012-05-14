ЦВК Вірменії оголосила офіційні підсумки парламентських виборів

Як повідомляє радіо «Свобода», в неділю Центральна виборча комісія обнародувала підсумки голосування.

На першому місці - Республіканська партія Президента Сержа Саргсяна - трохи більше 44% голосів; на другому місці - партія "Процвітаюча Вірменія" (лідер - бізнесмен Гагік Царукян) - більше 30%; опозиційний блок "Вірменський національний конгрес" на чолі з екс-президентом Левоном Тер-Петросяном набрав трохи більше 7%.

Згідно із законом, Республіканська партія, що одержала більшість, формуватиме новий уряд.