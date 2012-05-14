ЦВК Вірменії оголосила офіційні підсумки парламентських виборів
08:39, 14 травня 2012Світ
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На виборах у Вірменії, згідно з остаточними офіційними результатами, до парламенту пройшли 5 партій і один партійний блок.
Як повідомляє радіо «Свобода», в неділю Центральна виборча комісія обнародувала підсумки голосування.
На першому місці - Республіканська партія Президента Сержа Саргсяна - трохи більше 44% голосів; на другому місці - партія "Процвітаюча Вірменія" (лідер - бізнесмен Гагік Царукян) - більше 30%; опозиційний блок "Вірменський національний конгрес" на чолі з екс-президентом Левоном Тер-Петросяном набрав трохи більше 7%.
Згідно із законом, Республіканська партія, що одержала більшість, формуватиме новий уряд.
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