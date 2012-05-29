Дитячий Фонд ООН занепокоєний ситуацією в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації підсумків дослідження ситуації з дитячим секс-туризмом в Україні заявив заступник голови Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Рудігер Люхман.

За його словами, згідно зі спостереженнями ООН, в Украні неналежним чином притягуються до відповідальності особи, які були залучені до торгівлі людьми.

Також Комітет ООН з прав дитини наголошує на необхідності інформаційно-просвітницьких кампаній щодо питань експлуатації дітей.

Р.Люхман зауважив, що ЮНІСЕФ закликає Україну активізувати зусилля у гармонізації національного законодавства із положеннями Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.