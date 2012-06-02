У Мубарака не витримали нерви: екс-президент плакав і кричав, коли побачив тюрму

Екс-президент Єгипту Хосні Мубарак в суботу був поміщений в медичний бокс лікарні при в`язниці Тора для відбування довічного ув`язнення, повідомляє РИА Новостиз посиланням на офіційне єгипетське інформагентство МЕНА.

У суботу кримінальний суд Каїра засудив Хосні Мубарака до довічного ув`язнення за звинуваченнями у вбивстві мирних демонстрантів.

Після винесення вироку генпрокурор Єгипту наказав перевезти засудженого Мубарака з Міжнародного медичного центру у в`язницю Тора для виконання покарання.

За інформацією джерел в органах безпеки, після прибуття до будівлі в`язниці у Мубарака стався нервовий зрив. Дізнавшись вже на місці про те, що його доставили не в Міжнародний медичний центр, а у в`язницю колишній президент заплакав, відмовлявся залишати вертоліт і кричав: "Великий Боже, цій країні я служив!". Потім у екс-президента стався серцевий напад.

Президент Єгипту Хосні Мубарак пішов у відставку 11 лютого минулого року на тлі безперервних народних заворушень, сутичок демонстрантів із поліцією і обвалу в системі безпеки. Жертвами тих подій стали понад 800 осіб, майже дві тисячі постраждали.