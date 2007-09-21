Путін не вирішив, чим буде займатися, але ”збереже вплив”

Володимир Путін упевнений, що збереже вплив у Росії після президентських виборів 2008 року, але не має наміру змінювати структуру влади під себе.

"Я прийняв тверде рішення - давно, з самого початку, - що будь-яка людина, яка перебуває при владі, не повинна змінювати структуру влади під себе", - сказав Путін на зустрічі з учасниками Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", стенограма якої розміщена на сайті Кремля.

Путін зізнався, що ще не вирішив, чим займатиметься після 2008 року.

"Звичайно, я буду тут присутній. Я поки що точно для себе не вирішив, чим займатимуся. Але чим би я не займався, я розумію, що вплив якийсь буде. Це об`єктивні речі. Я не збираюся ним спекулювати, цим впливом, гіпертрофувати його значення, але він буде. Ще це залежатиме від того, чим я безпосередньо займуся - чи суто політичною роботою, чи ще якоюсь", - зазначив глава російської держави.

Путін також повідомив, що не має наміру виїжджати на постійне місце проживання за кордон.

"Я люблю свою країну, я росіянин. Я, здається, розповідав, що за сто кілометрів від Москви є село, де мої предки жили з 1600 "якогось" року, і всі ці сторіччя, з покоління в покоління, ходили до однієї й тієї ж церкви. Це за архівними, за церковними документами з`ясували. Це мене вразило, я цього не знав. І, знаєте, я відчуваю свій зв`язок з країною. Я гостро переживаю будь-які проблеми, пов`язані з пересічним громадянином, я кажу це абсолютно щиро. Я весь час думаю про це: як позначаться ті чи інші наші дії на житті конкретної людини? Я ніколи не забуваю, що був мешканцем комунальної квартири у Ленінграді", - сказав Путін.

РІА "Новости"