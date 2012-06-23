Вжиті особливі заходи для захисту журналістів у Мексиці
Президент Мексики Феліпе Кальдерон підписав закон про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки журналістів і захисників прав людини.
Серед заходів,якіпередбачаєновийзакон, - наданняжурналістам ізахисникамправлюдини різнихзасобівзахисту,аж доброньованихавтомобілів ібронежилетів, спеціального обладнання, проведеннятренінгівіз самозахисту, пишеРІА"Новости" зпосиланнямнапрезидентськупрес-службу.
Якщо журналістповідомляєпро наявність загроз збоку організованоїзлочинності,то протягомтрьохгодин повиннібути вжиті заходидляйого безпеки,аждотимчасовоїзмінижитлазарахунокі за допомогоюфедеральногоуряду.
Дляреалізаціїположеньзаконустворюєтьсяспеціальнийфондзахистужурналістівта активістіввсферіправлюдини, додавпрезиденткраїни.
Крімтого, законвизначаєі кримінальнувідповідальністьдлятихдержслужбовців,якічинятьна шкодуінтересамзахиступравжурналістівта громадськихактивістів.Термін ув'язненнядлятакихчиновників - від2до 9років, крімтого, передбачаєтьсяістотнийштрафі заборонанатривалийтермінпосідатидержавніпосади.