Вжиті особливі заходи для захисту журналістів у Мексиці

02:07, 23 червня 2012
Світ
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Президент Мексики Феліпе Кальдерон підписав закон про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки журналістів і захисників прав людини.

Серед заходів,якіпередбачаєновийзакон, - наданняжурналістам ізахисникамправлюдини різнихзасобівзахисту,аж доброньованихавтомобілів ібронежилетів, спеціального обладнання, проведеннятренінгівіз самозахисту, пишеРІА"Новости" зпосиланнямнапрезидентськупрес-службу.

Якщо журналістповідомляєпро наявність загроз збоку організованоїзлочинності,то протягомтрьохгодин повиннібути вжиті заходидляйого безпеки,аждотимчасовоїзмінижитлазарахунокі за допомогоюфедеральногоуряду.

Дляреалізаціїположеньзаконустворюєтьсяспеціальнийфондзахистужурналістівта активістіввсферіправлюдини, додавпрезиденткраїни.

Крімтого, законвизначаєі кримінальнувідповідальністьдлятихдержслужбовців,якічинятьна шкодуінтересамзахиступравжурналістівта громадськихактивістів.Термін ув'язненнядлятакихчиновників - від2до 9років, крімтого, передбачаєтьсяістотнийштрафі заборонанатривалийтермінпосідатидержавніпосади.

 

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