Вжиті особливі заходи для захисту журналістів у Мексиці

Президент Мексики Феліпе Кальдерон підписав закон про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки журналістів і захисників прав людини.

Серед заходів,якіпередбачаєновийзакон, - наданняжурналістам ізахисникамправлюдини різнихзасобівзахисту,аж доброньованихавтомобілів ібронежилетів, спеціального обладнання, проведеннятренінгівіз самозахисту, пишеРІА"Новости" зпосиланнямнапрезидентськупрес-службу.



Якщо журналістповідомляєпро наявність загроз збоку організованоїзлочинності,то протягомтрьохгодин повиннібути вжиті заходидляйого безпеки,аждотимчасовоїзмінижитлазарахунокі за допомогоюфедеральногоуряду.



Дляреалізаціїположеньзаконустворюєтьсяспеціальнийфондзахистужурналістівта активістіввсферіправлюдини, додавпрезиденткраїни.



Крімтого, законвизначаєі кримінальнувідповідальністьдлятихдержслужбовців,якічинятьна шкодуінтересамзахиступравжурналістівта громадськихактивістів.Термін ув'язненнядлятакихчиновників - від2до 9років, крімтого, передбачаєтьсяістотнийштрафі заборонанатривалийтермінпосідатидержавніпосади.

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