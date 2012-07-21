Число поранених у кінотеатрі в США збільшилося до 70 осіб

Число поранених внаслідок стрілянини в кінотеатрі міста Аврора під Денвером в американському штаті Колорадо збільшилося до 70 осіб.

Як повідомляє «Газета.ру»,за словами начальника місцевої поліції Дена Оутса, загиблих як і раніше 12 осіб.

Із 70 поранених 11 перебувають у важкому стані, наводить слова Д.Оутса телекомпанія CNN.

Під час прем`єри фільму «Темний Лицар: Відродження легенди» в кінотеатрі Century 16 Movie в Аврорі місцевий житель Джеймс Холмс відкрив вогонь по глядачах.

Злочинець під`їхав до кінотеатру на власному автомобілі, який припаркував біля запасного виходу. 24-річний Дж.Холмс був добре озброєний - на ньому був бронежилет, а при затриманні поліцейські вилучили в нього автомат, дробовик і пістолет.

Після події компанія Warner Bros. відкликала рекламний ролик свого нового фільму «Мисливці за гангстерами», в якому містилася сцена стрілянини в кінозалі.