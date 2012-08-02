ЗМІ: Обама дозволив ЦРУ допомагати сирійським повстанцям

Про це передає РІА "Новости" з посиланням на джерела агентства Рейтер.

Точна дата підписання розпорядження не називається, проте відомо, що це було раніше в цьому році.

За даними одного з джерел, надання "військової та комунікаційної" підтримки бойовикам регулюється з секретної бази в районі міста Адана на півдні Туреччини. База створена Туреччиною, Саудівською Аравією і Катаром. Поблизу Адани також розташована база ВПС США Інджирлік.

При цьому США поки, імовірно, безпосередньо не поставляють зброю бойовикам. "Спеціальні секретні операції" за їхньої підтримці поки також не проводяться.

Значні фінансові кошти противникам Асада пересилають "багаті сім'ї з Саудівської Аравії й Катару", відзначають європейські урядові джерела.

Офіційний представник Білого дому Томмі Вітор утримався від коментарів.

Раніше на цьому тижні американський телеканал NBC News повідомив, що збройна опозиція Сирії вперше отримала невелику партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).