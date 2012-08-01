ЗМІ: Сирійським повстанцям передали перші зенітно-ракетні комплекси

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Рейтер.

Бійці Вільної сирійської армії (ВСА), що протистоїть військам президента Башара Асада, за даними неназваних джерел, тепер мають приблизно 20 ПЗРК, які були доставлені їм з Туреччини.

Про тип переданих повстанцям ПЗРК не повідомляється.

Наразі сирійська армія продовжує операцію проти збройної опозиції в другому за значенням місті країни - Алеппо. За повідомленнями ЗМІ, військові активно використовують для нанесення ударів по противнику бойові вертольоти і літаки.

При цьому інформація про те, що насправді відбувається в Алеппо, вкрай суперечлива. Так, незалежна сирійська газета "Аль-Ватан" повідомила у вівторок, що урядові війська взяли під контроль міські райони Салах ед-Дін, Суккарі і Саххур, а також тіснять бойовиків в районах Хамданія, Машхад, Ансарі, Сейф ад-Даула і Забдія.

У свою чергу, озброєна опозиція стверджує протилежне. Повстанці заперечують, що армія просунулася углиб кварталу Салах ед-Дін. За їхніми словами, вона лише обстрілює його звіддалік з танків, артилерії і з вертольотів.

У червні американська газета New York Times з посиланням на неназваних представників американської адміністрації і співробітників спецслужб арабських держав повідомила, що на півдні Туреччини знаходиться невелика група співробітників ЦРУ США, яка регулює поставки зброї повстанцям. За інформацією видання, призначена для боротьби проти сірійської влади зброя (в першу чергу, штурмові гвинтівки, гранатомети, боєприпаси і протитанкові засоби) перекидається до Сирії через турецький кордон за допомогою посередників, включаючи членів сирійської організації "Брати-мусульмани". Поставки оплачуються Туреччиною, Саудівською Аравією і Катаром.