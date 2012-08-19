Теракт на похороні поліцейського: загинули шестеро людей

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«За попередніми даними, 19 серпня 2012 року приблизно о 9 годині 50 хвилин у сільському поселенні Сагопши Малгобецького району на території домоволодіння, де проходив похорон загиблого дільничного уповноваженого ВМВС Росії по Малгобецькому району Ілеза Корігова, смертник привів в дію, прикріплену на своєму тілі вибуховий пристрій невстановленого типу. У результаті вибуху за попередніми даними разом зі смертником загинули 7 осіб», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що всі загиблі були поліцейськими. Також поранено більш як 10 осіб.

На місці події працюють співробітники слідчих органів Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Інгушетія. Проводиться опитування свідків, також збираються речові докази.