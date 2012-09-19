Міністр з виконання покарань Грузії подала у відставку через тортури у тюрмі

"Я прийняла це рішення, тому що відчуваю свою відповідальність перед суспільством за те, що відбувалося у в'язниці", - заявила Калмахелідзе на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє РІА Новини.

МВС Грузії у вівторок повідомило, що в Глданській в'язниці в Тбілісі розкриті факти нелюдського поводження з ув'язненими. За даними слідства, група співробітників в'язниці "не по-людськи поводилася з ув'язненими і знімала це на відео".

МВС виклало на своєму сайті частину відеоматеріалів, пояснивши, що інші кадри неприпустимі для громадського перегляду. Незалежний телеканал "Маестро" і опозиційний "Дев'ятий канал" Бідзіна Іванішвілі показали кадри жорстокого побиття і згвалтувань в особливо збоченій формі, заявивши, що мають повну відеоверсію відбувається. Одночасно кадри тортур ув'язнених були поширені через соціальні мережі. Протягом ночі в Тбілісі та інших містах Грузії відбулися акції протесту з вимогою захисту прав людини, покарання винних і відставки міністра з виконання покарань Калмахелідзе.

Акції пройшли в Тбілісі, потім до столиці приєдналися міста Кутаїсі, Батумі, Поті, Зугдіді та Руставі. У протестах брали участь кілька сотень людей.