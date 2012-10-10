На ювілейне засіданн ГУАМ запросять гостей із США, Японії та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

За його словами, у заході планують взяти участь міністри закордонних справ країн - членів ГУАМ та представники країн - партнерів ГУАМ – США та Японії, а також Європейської комісії.

Учасники засідання обговорять питання щодо виконання статутних цілей та завдань ГУАМ.

О.Дикусаров наголосив, що на сьогодні діяльність ГУАМ набула прагматичного характеру та спрямована на реалізацію проектів співпраці на перспективному напрямку Європа – Азія.

«Це, перш за все, забезпечення вільної торгівлі на основі багатосторонньої угоди, формування транспортного коридору, взаємодія правоохоронних органів з метою боротьби з тероризмом, з організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, в рамках ГУАМ також розробляються нові програми співпраці із США та Японією.