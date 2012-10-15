У Росії ведмідь вирішив перезимувати у людей, але отримав поліцейську кулю

Це повідомила прес-служба ГУМВС по регіону, пише РИА "Новости".

Інцидент стався в неділю. "У чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що в огорожі приватного будинку по провулку Чернишевського бродить ведмідь. Облюбувавши нове житло, клишоногий поводився агресивно і міг у будь-який момент накинутися на перехожих", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, за городом цього ж будинку ведмідь облаштував ложе і готувався зимувати. Поруч з майбутнім барлогом знаходилися рештки домашніх тварин. За кілька днів перебування біля населеного пункту господар тайги встиг задерти кілька дворових псів.

Поліцейські були змушені застрелити ведмедя, його тушу вагою майже 200 кілограмів передали ветеринарам для утилізації.

Це не перший випадок появи ведмедів у межах міст в Іркутській області цього року. Раніше ведмідь "відвідав" місто Братськ, прогулявся по вулиці і майже добрався до нічного клубу, після чого був застрелений.