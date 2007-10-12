Оприлюднено рейтинг найвпливовіших бізнесменів у сфері мистецтв

Рейтинг ста найвпливовіших людей у світі сучасного мистецтва в 2007 році оприлюднив журнал ArtReview. Паперовий номер з матеріалом "Power Top 100" надійде в продаж 17 жовтня, але електронна версія списку вже є на сайтіжурналу.

Як і 2006 року, рейтинг очолює французький мільярдер, власник дому Christie`s Франсуа Піно. На друге місце знову потрапив нью-йоркський галерист Ларрі Гагосян, на третє - директор лондонської галереї Tate Modern сер Ніколас Серота, на четверте - директор Нью-йоркського музею сучасного мистецтва (MOMA) Гленн Лоурі, на п`яте - колекціонер і фінансист Елі Брод.

Художник Демієн Херст, який не сходив з новинних стрічок цього року завдяки арт-об’єктові у вигляді інкрустованого діамантами черепа, опинився на шостому місці, піднявшись з одинадцятого. У першій двадцятці ArtReview можна побачити імена ще двох авторів (на відміну від галеристів і колекціонерів) - художника Джефа Кунса (13-а позиція) і скульптора Річарда Серра (19-е місце).

Марк Рапполт, головний редактор ArtReview, в інтерв`ю агентству Reuters сказав, що особливістю новітнього рейтингу стала поява в ньому індійських і китайських художників і колекціонерів.

Лента.ру

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