ЗМІ: Сина Каддафі застрелили в бою

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, з таким твердженням виступив у перші роковини жорстокого вбивства лідера лівійської Джамагірії голова Загального національного конгресу Лівії Мухаммед Юсеф аль-Магреф.

За його даними, Хаміс загинув у суботу в Бані-Валіді, і його тіло вже перевезено до лівійського міста Місурата.

За іншими відомостями, розповсюдженими сьогодні телеканалом "Аль-Арабія" з посиланням на польового командира, Хаміс помер у Місураті, куди був доставлений тяжко пораненим з Бані-Валіда. Там його нібито у суботу пораненим заарештували бійці озброєного загону.