Ізраїль припинив бойові дії в секторі Газа

"Армія зараз не діє в Газі. Не діє, починаючи з 21.00 (за місцевим часом)", - сказала співрозмовниця агентства РІА "Новости".

Вона зазначила, що з боку палестинських бойовиків після узгодженого часу початку припинення вогню було кілька ракетних пусків.

"Вони були і поки є. Ми не відповідаємо", - сказала представник армії.

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Голови Європейської ради та Єврокомісії Херман ван Ромпей і Жозе Мануел Баррозу привітали в середу перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками в секторі Газа, йдеться в їх спільній заяві.

"Зараз вкрай важливо забезпечити (перемир'я) і відвернути поновлення насильства", - заявили ван Ромпей і Баррозу.

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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун привітав досягнення домовленості про перемир'я, виступивши на засіданні Ради Безпеки щодо Близького Сходу.

"Я вдячний сторонам за те, що вони відійшли від краю прірви", - сказав Пан Гі Мун по відеозв'язку з Тель-Авіва. При цьому він вітав посередницькі зусилля керівництва Єгипту для досягнення перемир'я.

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Голова політбюро правлячого в секторі Газа ісламістського руху ХАМАС Халед Машааль назвав перемогою досягнуті палестинцями результати, прописані в угоді про припинення вогню.

За угодою, єврейська держава зобов'язується припинити військові дії проти анклаву'' з суші, повітря і моря'', а також точкову ліквідацію лідерів палестинських воєнізованих рухів. Домовленості включають в себе відкриття всіх прикордонних переходів, що зв'язують сектор Газа із зовнішнім світом. Останній пункт повинен вступити в силу через 24 години після оголошення перемир'я. За словами лідера ХАМАС, це означає фактичне зняття блокади.

Палестинці зі свого боку зобов'язуються припинити будь ворожі дії,'' спрямовані проти Ізраїлю з сектора Газа''.

"Остання ізраїльська агресія показала, що опір - ідеальний вибір для створення палестинської держави. Результати яких ми досягли - перемога для всіх палестинців і перемога для арабської нації", - сказав Машааль.

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Операція "Хмарний стовп", що стала ізраїльським відповіддю на ракетні обстріли, тривала в секторі Газа з 14 листопада. У ході операції, яка тривала тиждень, ізраїльтяни завдали дистанційних ударів по сотнях цілей.

Виступаючи в Єрусалимі разом з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і главою МЗС Авігдором Ліберманом, міністр оборони Ехуд Барак оголосив про досягнення всіх цілей кампанії та попередив про готовність застосувати ще більшу силу проти бойовиків, якщо ті порушать перемир'я.