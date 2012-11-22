Палестина подасть до Міжнародного кримінального суду позов проти Ізраїлю

Про це заявив в четвер на прес-конференції член Виконкому Організація звільнення Палестини Салех Рафат.

Як повідомляє РІА Новости, глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас 29 листопада звернеться в ООН з проханням прийняти ПНА в якості держави-спостерігача. "Після того як ми отримаємо статус держави-спостерігача (в ООН) ми будемо мати доступ до Міжнародного кримінального суду і звернемося в МКС", щоб вимагати притягнути до відповідальності осіб, причетних до "агресії",- сказав він.

Ізраїльська операція "Хмарний стовп" розпочалася 14 листопада у відповідь на ракетний обстріл з боку сектора Газа. За даними ЗМІ, в результаті ізраїльських авіаударів і обстрілів загинули понад 100 палестинців. У середу набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями сектора Газа, узгоджене при американо-єгипетському посередництві.