Панда Гу-Гу залишив підлітка без ніг

Одна з "зірок" Пекінського зоопарку, восьмилітній самець панди на ім`я Гу-Гу, у понеділок уранці напав на 15-річного підлітка, що забрався в його вольєр, і покалічив його, повідомляє AP. В результаті нападу обидві ноги хлопчика виявилися обгризеними до кістки.

За словами співробітника зоопарку, підліток переліз через майже півтораметрову огорожу, що захищає територію, на якій живуть дві панди, під час годування тварин, після чого Гу-Гу напав на нього. Атака тривала дві-три хвилини, потім працівникам зоопарку вдалося забрати Гу-Гу від ніг хлопця. Потерпілий був відправлений до лікарні. Як розповів співробітник зоопарку, панда відчуває себе добре і пізніше у понеділок з апетитом підкріпився своєю звичайною їжею - паростками бамбука.

Сам підліток, що приїхав до Пекіна з північного сходу країни і займається вуличною торгівлею, згодом пояснив свій вчинок цікавістю. Як повідомляє AFP з посиланням на поліцейські джерела, підліток, можливо, страждає мозковим розладом, а окрім огорожі території панд, він до того також переліз через огорожу зоопарку, щоб не платити за квиток.

У 110-кілограмового Гу-Гу погана репутація - у вересні 2006 року він відкусив частину м`яких тканин ноги ще одного відвідувача своєї вольєри. П`яний турист переліз через огорожу з тим, щоб, за його словами, "обійняти пухнастого звіра", проте панда його вкусив, після чого турист сам укусив Гу-гу.

Поведінка Гу-Гу є далеко не унікальною - в Китаї панди досить часто нападають на людей. Так, у жовтні 2006 року в заповіднику на південному заході Китаю панда відкусила фалангу великого пальця у туриста із США, коли той спробував її погодувати, а в серпні 2007 року в зоопарку китайського міста Ланьчжоу в провінції Ганьсу трирічна панда напала на співробітника зоопарку, внаслідок чого в лікарні йому довелося накласти більше ста швів.

Лента.ру