Слідство припускає, що Ту-204 у Внуково розбився через помилку пілотів

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«За фактом аварійної посадки літака Ту-204 у Внуково порушено кримінальну справу за ч.3 ст.263 КК РФ – «Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряних суден». Слідство розглядає версію помилки пілотів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією МВС Росії, кількість загиблих досягла чотирьох осіб, ще четверо дістали поранення.

Крім того, знайдено два бортові самописці, які наразі оглядаються слідчими, а потім будуть передані для розшифровки фахівцям.

Для розслідування причин аварії створено комісію за участю Росавіації та Ространснагляду.