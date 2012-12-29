Слідство припускає, що Ту-204 у Внуково розбився через помилку пілотів
21:11, 29 грудня 2012Світ
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За попередніми даними причиною катастрофи літака Ту-204 у Внуково стала помилка пілотів.
На місці аварії знайдено два бортових самописці / Фото очевидця. gazeta.ru
Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.
«За фактом аварійної посадки літака Ту-204 у Внуково порушено кримінальну справу за ч.3 ст.263 КК РФ – «Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряних суден». Слідство розглядає версію помилки пілотів», - йдеться в повідомленні.
За інформацією МВС Росії, кількість загиблих досягла чотирьох осіб, ще четверо дістали поранення.
Крім того, знайдено два бортові самописці, які наразі оглядаються слідчими, а потім будуть передані для розшифровки фахівцям.
Для розслідування причин аварії створено комісію за участю Росавіації та Ространснагляду.
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