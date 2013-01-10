Мер Юрмали закликав не політизувати ситуацію навколо "Нової хвилі"

Раніше один із засновників конкурсу композитор Раймонд Паулс заявив, що більше не братиме участі в його організації. Крім того, Паулс відмовиться від свого статусу співголови журі фестивалю. Композитор пояснив це тим, що "Нова хвиля" перестала відповідати його музичним смакам.

На думку віце-спікера сейму Латвії Андрія Клементьєва, "Нова хвиля" з конкурсу молодих виконавців перетворилася "на концерт зірок російської естради".

"Не треба ці речі політизувати. Цього року відбудуться вибори до самоврядування, ми ще почуємо різні висловлювання про конкурс. Хтось спробує зробити на цьому політику, але це не політика. Це музичний конкурс, який дуже важливий для Юрмали", - цитує мера РІА "Новости" з посиланням на інтерв'ю радіо Baltkom.