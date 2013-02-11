У Бангладеш автобус з прочанами зірвався з мосту: загинуло 16 осіб

Поранення дістали більш як 15 пасажирів, передає ІТАР-ТАСС.

Автобус перевозив 43 прочан, які поверталися додому після відвідин однієї з ісламських святинь регіону.

Потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості доставлено в довколишні лікарні. Серед загиблих є жінки і діти.

Причини аварії з'ясовуються.

За даними уряду Бангаладеш, щороку дорожньо-транспортні пригоди в країні забирають життя більш як 10 тис. осіб. Основними причинами інцидентів є порушення правил дорожнього руху і несправність транспортного засобу.