У Бангладеш автобус з прочанами зірвався з мосту: загинуло 16 осіб
09:30, 11 лютого 2013Світ
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Не менш як 16 осіб загинуло сьогодні в Бангладеш, де пасажирський автобус упав з мосту в окрузі Кокс-Базар на південному сході країни.
Поранення дістали більш як 15 пасажирів, передає ІТАР-ТАСС.
Автобус перевозив 43 прочан, які поверталися додому після відвідин однієї з ісламських святинь регіону.
Потерпілих з травмами різного ступеня тяжкості доставлено в довколишні лікарні. Серед загиблих є жінки і діти.
Причини аварії з'ясовуються.
За даними уряду Бангаладеш, щороку дорожньо-транспортні пригоди в країні забирають життя більш як 10 тис. осіб. Основними причинами інцидентів є порушення правил дорожнього руху і несправність транспортного засобу.
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