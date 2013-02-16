NASA: вибух метеорита в Росії в 20 разів потужніший за бомбу над Хіросімою

Це приблизно в двадцять разів перевершує потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Метеорит завдовжки 17 метрів, маса якого близько 10 тисяч тонн, увійшов в атмосферу Землі на швидкості не менш як 64 тисяч кілометрів на годину, повідомляється на сайті Північноамериканського космічного агентства, і вибухнув на висоті від 19 до 24 кілометрів.

Дані NASA про челябінський метеорит дещо відрізняються від цифр Російської академії наук, зауважує Лента.ру. За оцінкою російських фахівців, метеорит увійшов в атмосферу на швидкості в 54 тисячі кілометрів на годину і вибухнув на висоті у 30-50 кілометрів.