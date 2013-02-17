У Челябінській області махнули рукою на пошук уламків метеорита

У Челябінській області офіційно припинено пошукові роботи в місцях можливого падіння уламків метеорита, що вибухнув у небі над територією регіону минулої п`ятниці, 15 лютого, передає ІА «Уралпрес».

За словами заступника губернатора Ігоря Мурога, пошуки осколків космічного тіла велися в двох місцях під Чебаркулем (зокрема на озері Чебаркуль) і під Златоустом.

Після ретельних досліджень цих територій нічого схожого на уламки метеорита виявлено не було. «Ополонка на водоймищі, яка спочатку була сприйнята за місце падіння осколків метеорита, могла утворитися з інших причин», - припустив віце-губернатор. Було ухвалено рішення припинити пошуки.

Можливо, осколки метеорита згоріли в атмосфері, так і не долетівши до земної поверхні.

Але учені можуть продовжити вивчення рідкісного природного явища і можливих місць падіння метеорита, а також незвичайних каменів, які зараз південноуральці знаходять у різних районах області. У області готові надати їм підтримку.

Водночас наслідки падіння метеорита на Уралі ліквідовують більш як 24 тисячі осіб і понад 4,3 тисячі одиниць техніки, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на главк МНС по Челябінській області.

15 лютого на Уралі упав метеорит - НП торкнулася жителів Тюменської, Курганської, Свердловської областей, а також північних територій Казахстану. Основні пошкодження було зафіксовано в Челябінській області, в багатьох будівлях вибито шибки. Постраждало більш як тисяча осіб, з них було госпіталізовано 52 особи, в лікарнях, за даними на вечір суботи, залишаються 40 потерпілих.