У Ватикані сьогодні почнуться вибори нового Папи Римського

Про це повідомив голова прес-служби Святого престолу священик Федеріко Ломбарді, передає РІА «Новости».



Захід почнеться вдень з меси, яку здійснить у соборі святого Петра декан колегії кардиналів Анджело Содано. Після обіду урочиста хода вирушить в Сикстинську капелу, де все підготовлено для проведення голосувань.

Перед початком виборів понтифіка до кардиналів звернеться з духовними роздумами 87-річний мальтійський кардинал Проспер Грек, який через свій вік не має права брати участь у конклаві. Після цього в Сикстинській капелі залишаться тільки кардинали і працівники з обслуговуючого персоналу, які дали присягу про нерозголошування таємниці конклаву. Сикстинську капелу буде опечатано, і кардинали зможуть приступити до голосування - єдиного в перший день конклаву.

Після голосування відбудеться богослужіння Вечірні, після якого кардинали вирушать у Дім Святої Марти, де пробудуть до наступного ранку. В середу і подальші дні проводитиметься чотири голосування на день, аж до обрання Папи, коли один з кандидатів набере 77 або більше голосів із 115. Нинішній конклав стане 25-м в історії Католицької церкви, який пройде в Сикстинській капелі.

Папа Римський Бенедикт XVI ввечері 28 лютого добровільно припинив папське служіння, після чого у Ватикані було оголошено режим "вакантного престолу".