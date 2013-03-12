У Ватикані відкривається конклав із виборів Папи

Як повідомляє РІА «Новости», з Паолінської капели Апостольського палацу процесія 115 кардиналів-виборщиків попрямувала з гімном Veni creator spiritus до Сікстинської капели, де відбудуться вибори нового понтифіка.

"Князів церкви" супроводжують представники Римської курії, командувач Швейцарської гвардії, медичний персонал, а також співробітники служби преси Святого престолу і журналісти ватиканських ЗМІ.

У Сікстинській капелі виборщики складуть присягу і, зокрема, присягнуться "дотримувати найбільшу таємницю щодо всього, що якимось чином стосується виборів Римського понтифіка". Кожний учасник конклаву має особисто виголосити завершальну формулу клятви. Конклав розпочне свою роботу після того, як папський обер-церемоніймейстер виголосить знамениту латинську формулу "extra omnes" (усі геть). Після цього всі сторонні мають залишити Сікстинську капелу, важкі двері якої закриються на ключ.

Нового Папу Римського буде обрано за правилами, детально описаними в апостольській конституції Universi Dominici gregis (Уся паства Господа), яку в лютому 1996 року видав Папа Іоанн Павло II. Відповідно до цього документа, понтифік має бути вибраний на зборах кардиналів, вік кожного з яких не перевищує 80 років на момент оголошення у Ватикані режиму "вакантного престолу", тобто 28 лютого. Згідно з особливим рескриптом "Motu proprio", підписаним Папою Бенедиктом XVI у червні 2007 року, його наступник має отримати підтримку, як мінімум, двох третин кардиналів-виборщиків, тобто набрати не менш як 77 голосів учасників конклаву.