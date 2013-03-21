ЗМІ: Армії КНДР наказали перейти в бойову готовність

За даними агентства Рейтер, сигнал тривоги був переданий о 02.32 за київським часом по північнокорейському радіо, військовим підрозділам був відданий наказ прийти в стан бойової готовності. Влада Південної Кореї припускає, що сигнал був даний у рамках проведених КНДР навчань, однак влада Північної Кореї цього поки не підтвердила, повідомляють РІА Новости за інформацією агенства Ренхап.

На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від всіх угод з Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризації, а також припинила дію угоди про перемир'я, яку було укладено для закінчення Корейської війни 1950-1953 років з США, які воювали тоді під прапором ООН.