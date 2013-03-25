Кіпр отримає фіндопомогу від Європи в розмірі ? 10 мільярдів

Політичне рішення по фіндопомогу Кіпру, що включає основні її параметри, схвалили всі країни єврозони, а також інститути, залучені в переговори - Єврокомісія, МВФ і ЄЦБ, розповів глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум за підсумками позачергового засідання ради, що пройшла у неділю та в ніч на понеділок, повідомляє РІА Новости.

Основними рішеннями були плани реструктуризації другого найбільшого банку острова, кредитна допомога Кіпру.

Єврогрупа на позачерговому засіданні в ніч на понеділок підтвердила розмір фіндопомоги Кіпру від єврозони і МВФ в розмірі до 10 мільярдів євро, повідомив Йерун Дейсселблум.

Єврогрупа також погодила реструктуризацію другого найбільшого банку Кіпру Laiki bank шляхом поділу його на "хороший" і "поганий" банки, повідомив глава Єврогрупи.

Свій внесок у реструктуризацію банку внесуть і акціонери, і власники бондів банку і власники незастрахованих депозитів (понад 100 тисяч євро). Депозити до 100 тисяч євро не постраждають. При цьому податок на депозити понад 100 тисяч євро в найбільшому банку Кіпру Bank of Cyprus складе до 30%, повідомляє Кіпрське агентство новин з посиланням на джерела в уряді за підсумками екстреного засідання Єврогрупи.

"Поганий" банк з часом перестане існувати, говориться в матеріалах Єврогрупи. Ця реструктуризація дасть внесок у фінансову допомогу острівній державі в розмірі 4,2 ​​мільярда євро, сказав глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум. Але тим не менше, влада Кіпру має продовжити переговори з владою Росії про внесок у фінансову допомогу Кіпру, так як це важливий аспект підтримки острови, вважає глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум.