Померла «залізна леді» Маргарет Тетчер

"З великою гіркотою Марк і Керол Тетчер заявили, що їх мати баронеса Тетчер померла після серцевого нападу цього ранку", - сказав представник екс-прем'єра Лорд Белл.

Тетчер, перша і єдина в історії Великобританії жінка-прем'єр (1979-1990 роки), в грудні була госпіталізована. Її оточення пізніше повідомило, що вона перенесла невелику операцію з видалення утворення в сечовому міхурі, яка пройшла успішно. Однак з огляду на вік 87-річна баронеса Тетчер залишалася під наглядом лікарів, 28 грудня її виписали з лікарні.

Тоді ЗМІ повідомили, що стан здоров'я не дозволяє колишньому прем'єр-міністру з'являтися на публічних подіях. В останні роки Тетчер кілька разів була госпіталізована. У 2012 році вона пропустила урочистий обід на Даунінг-стріт на честь 60-річного ювілею правління королеви, на якому були присутні нинішній і колишні прем'єри. Баронеса Тетчер не з'явилася і на вечорі в честь її 85-річчя два роки тому, також організованому офісом нинішнього прем'єра.

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