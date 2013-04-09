Туристам у Південній Кореї радять пускати повз вуха погрози КНДР

Про це повідомив РІА Новости у вівторок директор московського представництва південнокорейського туроператора US Tour and Travel Руслан Маслов.

"Я сьогодні розмовляв з Сеулом, там ніяких хвилювань немає. Єдино, продажі локшини швидкого приготування зросли на 20%. В іншому все спокійно, ніяких підготувань до війни не видно. Найбільші експерти вважають, що якби Північна Корея хотіла напасти, вона б уже напала, а те, що говориться зараз - чиста риторика ", - заявив Маслов.

У заяві туроператора, поширеній серед російських турагентств, йдеться, що поїздки до Південної Кореї абсолютно безпечні. "Ми знаємо, що багато з вас стурбовані агресивною риторикою північнокорейської влади. Однак ті вміло підтримують високий градус своїх погроз протягом вже більше ніж 50 років, без реалізації своїх гучних слів. Насправді ймовірність їх здійснення як зараз, так і в минулі роки, статистично незначна", - йдеться в документі.