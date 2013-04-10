Південна Корея приготувалася до ракетного удару КНДР

Про це повідомляє агенство «Ренхап». Виступаючи в середу перед південнокорейським парламентом, міністр додав, що ймовірність запуску Пхеньяном ракети дуже висока, відзначає Лента.ру.

За його словами, КНДР може використовувати ракету «Мусудан» з дальністю близько 3,5 тисячі кілометрів, пускові установки якої раніше були помічені на східному узбережжі Північної Кореї.

Юн Бен Се додав, що Сеул попросив Москву і Пекін спробувати стримати Пхеньян від провокаційних дій. Як відзначає агентство, південнокорейські і американські війська в середу були переведені у підвищену бойову готовність.

Про велику вірогідність запуску північнокорейської ракети також повідомили в адміністрації президента США. Як заявив анонімний співрозмовник CNN, Пхеньян може використати одну з мобільних ракетних установок.