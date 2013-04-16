У Європі погіршилась ситуація із торгівлею людьми

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом, представляючи першу доповідь щодо торгівлі з людьми.

“На жаль, сьогодні ми можемо впевнено казати про погіршення ситуації з торгівлею людьми”, - заявила вона.

За словами єврокомісара, у 2008-2010 роках в ЄС було зареєстровано 23 тис. 632 жертви торгівлі людьми, з них майже 60% - вихідці з європейських країн, передусім з Болгарії та Румунії. Серед не європейців найчастіше жертвами торгівлі людьми стають вихідці з Нігерії та Китаю.

Комісар зазначила, що майже 70% жертв – жінки, ще 15% - діти. При цьому найчастіше людей продають з метою сексуальної експлуатації, а також для примусової роботи і для вилучення органів.

При цьому С.Мальмстрьом зазначила, що кількість вироків обвинуваченим у скоєнні злочинів в сфері торгівлі людьми зменшується.

Крім того, Єврокомісія вбачає ознаки посилення діяльності організованої злочинності сказала С.Мальмстрьом.

Комісар також звернула увагу на той факт, що лише 6 із 27 країн-членів ЄС повністю реалізували в національному законодавстві положення Директиви щодо боротьби з торгівлею людьми від 2011 року, хоча мали зробити це ще до 6 квітня цього року.