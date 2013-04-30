Названа попередня версія пожежі у підмосковній психіатричній лікарні (фото)

Про це повідомили РІА Новости у вівторок в міністерстві охорони здоров'я Московської області. Вогонь спалахнув в лікарні ніч на п'ятницю.

Полум'я швидко охопило всю будівлю, площа пожежі склала 420 квадратних метрів. За даними МНС, в клініці була 41 особа, тільки трьом вдалося врятуватися. У понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що медсестри у момент виникнення пожежі не було на робочому місці. Міністр охорони здоров'я Підмосков'я Ніна Суслонова заявила, що медсестра вже дала свідчення слідству, вона піддана судово-медичній експертизі, "остаточну відповідь ми дізнаємося від слідства".

"Ми допускаємо, що причиною пожежі став людський фактор, пов'язаний із середнім медичним персоналом. Лікар (черговий лікар - ред.) ні при чому, його пост в інших корпусах. Лікарем зроблено все (можливе для порятунку людей - ред.)", - повідомило РІА Новости джерело в міністерстві охорони здоров'я.