Правозахисники: Жертвами авіаударів Ізраїлю по Сирії стали 42 людини

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на правозахисну організацію, що базується в Лондоні, «Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» (OSDH).

Деякі ЗМІ повідомили, що в суботу і в ніч на неділю Ізраїль завдав декілька авіаударів по Сирії. Агентство Рейтер із посиланням на неназвані джерела в західних розвідувальних службах передало, що знищена партія тактичних ракет Fateh-110, яку Іран планував поставити ліванському угрупуванню «Хезболлах». За даними сирійського державного агентства САНУ, ізраїльської ракетної атаки зазнав науковий центр під Дамаском. Ліванський телеканал «Аль-Манар», що належить організації «Хезболлах», повідомив, що ізраїльські літаки атакували склади з боєприпасами, базу ППО і казарми під Дамаском у передмісті Джамрайя.

За даними голови правозахисної організації Рамі Абдельрахмана, зазвичай на території цих об'єктів перебували 150 осіб. Скільки саме військових були присутні на своєму посту в момент атаки, невідомо.

«Згідно з новими даними, щонайменше 42 військовослужбовця убиті, й доля близько сотні невідома після ізраїльського авіа удару», – наводить агентство слова Абдельрахмана.

Ізраїль раніше неодноразово заявляв, що перешкоджатиме поставкам сирійської зброї бойовикам. У січні ізраїльтяни атакували військовий дослідницький центр у провінції Дамаск, а за іншими повідомленнями – колону з боєприпасами, щоб не допустити потрапляння зброї до рук бойовиків. Іран, у свою чергу, спростував повідомлення ЗМІ й назвав їх «пропагандою та психологічною війною». У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою та опозицією. За цей час у країні, за різними даними, загинули понад 70 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоїть добре озброєним і навченим бойовикам, які прибувають із-за кордону.