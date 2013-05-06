Правозахисники: Жертвами авіаударів Ізраїлю по Сирії стали 42 людини
Жертвами авіаударів ізраїльських ВПС по Сирії, за останніми даними, стали 42 сирійських військовослужбовця.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на правозахисну організацію, що базується в Лондоні, «Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» (OSDH).
Деякі ЗМІ повідомили, що в суботу і в ніч на неділю Ізраїль завдав декілька авіаударів по Сирії. Агентство Рейтер із посиланням на неназвані джерела в західних розвідувальних службах передало, що знищена партія тактичних ракет Fateh-110, яку Іран планував поставити ліванському угрупуванню «Хезболлах». За даними сирійського державного агентства САНУ, ізраїльської ракетної атаки зазнав науковий центр під Дамаском. Ліванський телеканал «Аль-Манар», що належить організації «Хезболлах», повідомив, що ізраїльські літаки атакували склади з боєприпасами, базу ППО і казарми під Дамаском у передмісті Джамрайя.
За даними голови правозахисної організації Рамі Абдельрахмана, зазвичай на території цих об'єктів перебували 150 осіб. Скільки саме військових були присутні на своєму посту в момент атаки, невідомо.
«Згідно з новими даними, щонайменше 42 військовослужбовця убиті, й доля близько сотні невідома після ізраїльського авіа удару», – наводить агентство слова Абдельрахмана.
Ізраїль раніше неодноразово заявляв, що перешкоджатиме поставкам сирійської зброї бойовикам. У січні ізраїльтяни атакували військовий дослідницький центр у провінції Дамаск, а за іншими повідомленнями – колону з боєприпасами, щоб не допустити потрапляння зброї до рук бойовиків. Іран, у свою чергу, спростував повідомлення ЗМІ й назвав їх «пропагандою та психологічною війною». У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою та опозицією. За цей час у країні, за різними даними, загинули понад 70 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоїть добре озброєним і навченим бойовикам, які прибувають із-за кордону.