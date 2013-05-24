На сході Росії стався землетрус у 7,5 бала, оголошено загрозу цунамі

Підземні поштовхи відчувалися на Камчатці протягом п'яти хвилин. У будинках мешканців Петропавловська-Камчатського розгойдувалися меблі, багато людей вибігали з будинків на вулицю. У школах вчителі виводили дітей на вулицю. Загрозу цунамі було оголошено біля берегів Сахаліну та Курил, повідомляє РІА Новости.

Постраждалих і руйнувань унаслідок сильного землетрусу поблизу Камчатки немає, повідомив представник ГУ МНС в Камчатському краю.

Проте біля берегів Сахаліну і на Курильських островах було оголошено загрозу цунамі, мешканців закликали залишити небезпечні райони і піднятися на височину, повідомило ГУМНС в області.

"Внаслідок потужного землетрусу на всьому охотоморському узбережжі острова Сахалін і Курильських островах оголошено тривогу цунамі. Мешканцям необхідно залишити небезпечні райони, піднятися на височини. Слід перебувати в безпечній зоні до відбою тривоги цунамі", - сказано в повідомленні.

Дещо пізніше загроза цунамі була знята.

"У Сахалінській області скасована тривога цунамі. О 17.17 (сахалінського часу, 09:17 за Києвом - УНІАН) було дано відбій тривоги цунамі", - повідомило ГУМНС в регіоні.