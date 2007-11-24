У Варшаві проходять Дні пам`яті жертв Голодомору в Україні
09:06, 24 листопада 2007Світ
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Організатори - посольство та Об’єднання українців
23 листопада у Варшаві розпочалися Дні Пам’яті жертв Голодомору в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди в польській столиці відбуваються презентації українських документальних фільмів на цю тематику.
У рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років передбачено презентацію фільму «Великий Голод» Едуарда ЛОЗОВОГО, концерт Реквієм та Святу літургію з панахидою.
Організаторами заходу виступили Посольство України в Республіці Польща, Об’єднання українців у Польщі та Студіум Центрально-Східної Європи Варшавського університету.
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