У Варшаві проходять Дні пам`яті жертв Голодомору в Україні

23 листопада у Варшаві розпочалися Дні Пам’яті жертв Голодомору в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди в польській столиці відбуваються презентації українських документальних фільмів на цю тематику.

У рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років передбачено презентацію фільму «Великий Голод» Едуарда ЛОЗОВОГО, концерт Реквієм та Святу літургію з панахидою.

Організаторами заходу виступили Посольство України в Республіці Польща, Об’єднання українців у Польщі та Студіум Центрально-Східної Європи Варшавського університету.