ВКонтакте збереже переважну частину музики

Про це повідомив прес-секретар соцмережі Георгій Лобушкін на своїй сторінці ВКонтакте, пише РІА Новости.

"Велика частина аудіозаписів, як і раніше, залишиться на сайті. Та й музиканти, які не бояться ділитися своєю творчістю безкоштовно, нікуди не зникнуть", - написав Лобушкін.

За словами прес-секретаря, музики в цьому світі багато, і ніхто нікому не зможе заборонити щось слухати або нав'язати свої уподобання.

"Ми завжди видаляли аудіо-та відеозаписи, коли на них подавалися законні скарги від правовласників, просто зараз таких звернень стало більше", - пояснив Лобушкін.

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ВКонтакте не збирається видаляти взагалі всю музику, тільки зарубіжну або тільки російську, тільки рок або тільки поп-музику - ми видаляємо конкретні композиції певних виконавців. Від нас цей вибір не залежить", - пояснив прес-секретар.

Законопроект про боротьбу з інтернет-піратством Держдума прийняла у п'ятницю в першому читанні. Він визначає механізм блокування сайтів, що незаконно розміщують фільми і музичні твори. З дією "антипіратського" закону пов'язав масове видалення музики в соцмережі депутат держдуми РФ, член робочої групи з розробки цього законопроекту Роберт Шлегель.